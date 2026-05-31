Η Σκωτία επικράτησε με 4-1 του Κουρασάο στο Χάμπντεν Παρκ, σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Παρόλα αυτά, το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπίλι Γκίλμορ, ο οποίος υπέστη πρόβλημα στο γόνατο και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 24χρονος μέσος θα επιστρέψει στη Νάπολι, όπου θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης για την αποθεραπεία του.

Τη θέση του στην αποστολή αναμένεται να καλύψει ο 19χρονος Τάιλερ Φλέτσερ, γιος του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ.

Η Σκωτία βρίσκεται στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ μαζί με τη Βραζιλία, το Μαρόκο και την Αϊτή, ενώ το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 06/06.