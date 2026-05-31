Η ιρανική αστυνομία έκλεισε μια καφετέρια στο κέντρο της Τεχεράνης, που κατηγορείτο ότι προωθούσε «σατανικές δραστηριότητες», μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βρισκόμενο στη διάσημη λεωφόρο Βαλιάσρ, το μαγαζί φιλοξενούσε εκδηλώσεις με μουσική που «ενθάρρυνε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ένα σύντομης διάρκειας, χωρίς ήχο βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δείχνει μια γεμάτη αίθουσα όπου μουσικοί παίζουν κιθάρα ενώ θαμώνες κουνούν το κεφάλι τους στο ρυθμό της μουσικής.

Οι ιρανικές αρχές διεξάγουν τακτικά εφόδους και προβαίνουν σε συλλήψεις κατά συγκεντρώσεων, όπως συναυλίες ροκ και χέβι μέταλ, τις οποίες κατηγορούν για προώθηση του «σατανισμού».

Η Ισλαμική Δημοκρατία καταστέλλει δραστηριότητες που θεωρεί αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες ή επηρεαζόμενες από τον δυτικό πολιτισμό.