Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το καινοτόμο αντικαρκινικό φάρμακο που έχει προκαλέσει αισιοδοξία στην επιστημονική κοινότητα, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που καταγράφηκαν σε διεθνή κλινική δοκιμή. Οι ερευνητές κάνουν λόγο για μία από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις των τελευταίων ετών στη μάχη κατά του καρκίνου, καθώς μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς.

Σε μια διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, η ένεση χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον σε άλλες θεραπείες. Το φάρμακο, με την ονομασία amivantamab, προκάλεσε συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερους από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, ενώ σε 15 περιπτώσεις οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί εντελώς.

Πώς λειτουργεί

Η νέα θεραπεία στοχεύει τον καρκίνο με τριπλό μηχανισμό δράσης. Αναστέλλει τις πρωτεΐνες EGFR και MET, που βοηθούν τους όγκους να αναπτύσσονται και να διαφεύγουν της θεραπείας, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που επωφελήθηκαν ήταν ο Carl Walsh, 56 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας και εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden.

«Υποβλήθηκα αρχικά σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, μου προτάθηκε να συμμετάσχω στη δοκιμή OrigAMI-4. Βρίσκομαι πλέον στον 17ο κύκλο θεραπείας και είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο», ανέφερε ο ίδιος.

Ελπίδα για βελτιωμένη ποιότητα ζωής

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες, το amivantamab χορηγείται υποδόρια, με μια μικρή ένεση κάτω από το δέρμα. Η διαδικασία είναι ταχύτερη και πιο άνετη για τους ασθενείς, ενώ διευκολύνει και τη χορήγηση στα εξωτερικά ιατρεία. Οι περισσότερες παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες, με λιγότερο από το 10% των ασθενών να διακόπτουν τη θεραπεία.

Ο Walsh, από το Μπέρμιγχαμ, περιέγραψε πως «πλέον αισθάνομαι ότι μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή». Πριν από τη δοκιμή, δυσκολευόταν να μιλήσει και να φάει λόγω πόνου και πρηξίματος. Μετά από δύο κύκλους θεραπείας, η διατροφή του επανήλθε στο φυσιολογικό και η ομιλία του αποκαταστάθηκε πλήρως.

Σημαντική πρόοδος για δύσκολες μορφές καρκίνου

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι η δοκιμή επικεντρώθηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζεται με τον ιό HPV —μια μορφή που θεωρείται πιο δύσκολη στη θεραπεία. Αυτό καθιστά τα αποτελέσματα ακόμη πιο ενθαρρυντικά.

Οι ασθενείς που έλαβαν το amivantamab έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μορφή καρκίνου με πολύ δυσμενή πρόγνωση όταν αποτυγχάνουν οι συμβατικές θεραπείες.

Ο καθηγητής Kristian Helin, διευθύνων σύμβουλος του ICR, σημείωσε: «Η μελέτη αυτή αποδεικνύει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσα από αυστηρή επιστημονική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμη και για ασθενείς με ελάχιστες επιλογές».

«Το επίπεδο ανταπόκρισης των όγκων και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβίωσης σε τόσο δύσκολα περιστατικά συνιστούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της American Society of Clinical Oncology (ASCO) στο Σικάγο, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για τον καρκίνο.