Η Tesla σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο στην παραγωγή αυτόνομων οχημάτων, καθώς οι πρώτες μονάδες του Cybercab άρχισαν να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής… μόνες τους. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Έλον Μασκ στο X, ένα Cybercab έτοιμο για παραγωγή εμφανίζεται να οδηγείται πλήρως αυτόνομα έξω από το εργοστάσιο Gigafactory στο Τέξας.

Cybercab driving itself out of the GigaTexas factory pic.twitter.com/EwAMVVDjYy — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2026

Το σύντομο κλιπ δείχνει το Cybercab σε χρυσή απόχρωση να κατευθύνεται μόνο του προς την έξοδο του εργοστασίου. Το αυτοκίνητο δεν διαθέτει τιμόνι, πεντάλ ή άλλα χειριστήρια, γεγονός που αποτυπώνει το όραμα της Tesla για ένα πλήρως αυτόνομο δίκτυο μεταφορών.

Μηχανικοί και στελέχη της Tesla πανηγύρισαν άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιουν Τα-Τσάι, μέλος της ομάδας τεχνητής νοημοσύνης, συνεχάρη τις ομάδες του εργοστασίου, του προγράμματος οχήματος, λογισμικού και συστημάτων. Ο Ασόκ Ελλουσβάμι, διευθυντής λογισμικού Autopilot, πρόσθεσε ότι σύντομα τα οχήματα θα οδηγούνται μόνα τους κατευθείαν προς το Όστιν, για να ξεκινήσουν υπηρεσίες ρομποταξί.

Soon it’ll be driving itself in to Austin city, reporting for duty! https://t.co/pA24RuEv0A — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) May 28, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Tesla δείχνει οχήματα να βγαίνουν μόνα από τα εργοστάσιά της. Ωστόσο, η περίπτωση του Cybercab, ενός οχήματος σχεδιασμένου εξαρχής για αυτόνομη οδήγηση, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Αυτή η αυτόνομη έξοδος σηματοδοτεί τη μετάβαση του Cybercab από το στάδιο του concept σε ένα ενεργό μοντέλο παραγωγής στο Giga Texas, καθώς η Tesla προετοιμάζεται να δοκιμάσει τα οχήματα σε δημόσιους δρόμους και στη συνέχεια να τα θέσει σε εμπορική λειτουργία.