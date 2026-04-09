Η Tesla έλαβε την πολυαναμενόμενη ρυθμιστική έγκριση για την έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων πλήρως αυτόνομης οδήγησης χωρίς επίβλεψη σε Λονδίνο και Βερολίνο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το σύστημα οδήγησης με νευρωνικά δίκτυα της εταιρείας επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς οδηγό ασφαλείας σε ευρωπαϊκούς δρόμους. Σύμφωνα με το MarketMinute, ένας στόλος οχημάτων Cybercab, καθώς και τροποποιημένα Model 3 και Model Y, ξεκίνησαν να κινούνται στις περιοχές Westminster και Mitte την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί επιστέγασμα πολυετούς προετοιμασίας και ρυθμιστικών διαβουλεύσεων, ενώ συμπίπτει με μια κρίσιμη φάση της προσπάθειας της Tesla για την έγκριση του συστήματος Full Self-Driving (FSD) στην Ευρώπη. Η ολλανδική αρχή οχημάτων RDW αναμένεται να εκδώσει απόφαση για την εποπτευόμενη έκδοση του FSD στις 10 Απριλίου.

Ρυθμιστικό πλαίσιο που άνοιξε τον δρόμο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πιλοτικό πρόγραμμα κατέστη δυνατό χάρη στον Automated Vehicles Act 2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2024. Ο νόμος αυτός καθιέρωσε το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου ο «Authorised Self-Driving Entity» φέρει τη νομική ευθύνη για τις ενέργειες του οχήματος κατά τη διάρκεια της αυτόνομης λειτουργίας του. Η ομάδα μηχανικών της Tesla συνεργάστηκε με το Centre for Connected and Autonomous Vehicles και την Transport for London για την ενσωμάτωση δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας.

Στη Γερμανία, η Tesla αξιοποίησε την οδηγία AFGBV για την αυτόνομη οδήγηση, η οποία, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, καθιστά τη χώρα «την πρώτη στον κόσμο που έχει θεσπίσει πλήρες νομικό πλαίσιο για αυτόνομη οδήγηση (Επίπεδο 4)». Η οδηγία επεκτάθηκε στα τέλη του 2025, επιτρέποντας λειτουργία Επιπέδου 4 σε καθορισμένες περιοχές, ενώ η Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών χορήγησε στην Tesla την απαραίτητη έγκριση τύπου μετά από μήνες δοκιμών σε «shadow mode» στους δρόμους του Βερολίνου και στο Autobahn.

Ένας αγώνας δρόμου για την ευρωπαϊκή αυτονομία

Η έγκριση αυτή τοποθετεί την Tesla μπροστά από τη Waymo της Alphabet στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων χωρίς επίβλεψη στην Ευρώπη. Η Waymo είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2026 σχέδια για την έναρξη υπηρεσίας ρομποταξί στο Λονδίνο έως το τέλος του έτους, με δοκιμές υπό ανθρώπινη επίβλεψη να ξεκινούν την άνοιξη. Σύμφωνα με το BBC, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να τροποποιήσει τους κανονισμούς στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία αυτόνομων ταξί στην πρωτεύουσα.

Οι ευρωπαϊκές δοκιμές της Tesla υπήρξαν εκτεταμένες: περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα οδήγησης με FSD σε ευρωπαϊκούς δρόμους, πάνω από 13.000 δοκιμαστικές διαδρομές με πελάτες και 4.500 σενάρια δοκιμών σε πίστες, σύμφωνα με το Electrek. Επιπλέον, στα τέλη του 2025 εγκαινιάστηκε στη Γερμανία, στην περιοχή Eifelkreis Bitburg-Prüm, το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα μεταφοράς με χρήση λογισμικού FSD.

Από τα πιλοτικά προγράμματα στο δίκτυο Tesla Network

Η εταιρεία σχεδιάζει να μεταβεί από τα ελεγχόμενα προγράμματα σε πλήρως εμπορική υπηρεσία ρομποταξί, γνωστή ως Tesla Network, έως το 2027. Η παραγωγή του ειδικά σχεδιασμένου Cybercab ξεκίνησε στο Gigafactory Texas τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η μαζική παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Elon Musk έχει επιβεβαιώσει ότι το μοντέλο θα παράγεται και στο Giga Berlin.

Η ευρωπαϊκή επέκταση της Tesla έρχεται τη στιγμή που οργανώσεις καταναλωτών της ΕΕ ζητούν την επιβολή κανόνων για την υποχρεωτική κοινοποίηση δεδομένων από το «Black Box» των οχημάτων, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία του νευρωνικού δικτύου σε περίπτωση ατυχήματος. Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία θα διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα ιδιωτικότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να καθορίσει τον ρυθμό εξάπλωσης της υπηρεσίας πέρα από το Λονδίνο και το Βερολίνο, σε μεγαλουπόλεις όπως το Παρίσι και η Μαδρίτη.