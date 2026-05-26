Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο, το υπουργείο Ανάπτυξης επιταχύνει τον σχεδιασμό για μια νέα εποχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος απέναντι στην ακρίβεια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται η νέα πλατφόρμα PosoKanei, που αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-katanalotis. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών, προσφέροντας στους πολίτες άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία CIRCANA HELLAS Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στη νέα πλατφόρμα. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών λήγει στις 26 Μαΐου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαβίβαση λίστας με τα μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα της αγοράς — τα top 10.000 SKUs — προς την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η εταιρεία διαθέτει εκτενείς βάσεις δεδομένων με κωδικούς επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» του νέου ψηφιακού εργαλείου, το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 9.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 11.532 ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης για το 2026.

Ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για την οποία ενεργοποιείται παράλληλα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

Η σχετική πρόσκληση, που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφορά δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αρχής, με έμφαση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την «ευφυή επιτήρηση» της αγοράς.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την κατηγοριοποίηση καταγγελιών, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Παράλληλα, θα υποστηρίζει τις διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας ταχύτερες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 4.612.800 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης 2026-2030», στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση εμπορίου και προστασία του καταναλωτή».

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εποπτεία αγοράς

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς, στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτές, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει τη νέα Αρχή «μία πολύ σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση», υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένας ενιαίος και συντονισμένος μηχανισμός εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με το πλαφόν κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας.