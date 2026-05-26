Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens για τον τελικό του EuroLeague Final Four, παρακολουθώντας από κοντά τον Ολυμπιακό να κατακτά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο Greek Freak μίλησε σε ρεπόρτερ της Ζαλγκίρις. η οποία του ζήτησε ένα σχόλιο για τη λιθουανική ομάδα.

Ο σταρ των Μπακς αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην ατμόσφαιρα που είχε ζήσει στο Κάουνας, λέγοντας: «Έχω παίξει μία φορά στο γήπεδο της Ζαλγκίρις και η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Αγαπώ το μπάσκετ και τις ομάδες που παίζουν σκληρά και κάνουν σωστά τη δουλειά τους, οπότε έχω πολλή αγάπη για τη Ζάλγκιρις».

Μετά το τέλος της σύντομης συνέντευξης, η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, πανηγυρίζοντας μπροστά στην κάμερα επειδή κατάφερε να μιλήσει με τον Αντετοκούνμπο.

Η Ζαλγκίρις, μάλιστα, συνόδευσε το σχετικό βίντεο στα social media με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας: «Ξέρουμε πως σου αρέσει να παίζεις σε ομάδες που φορούν πράσινα, Γιάννη…».