Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε στο επίκεντρο ενός χιουμοριστικού «ντου» από τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, την ώρα που έδινε τηλεοπτική συνέντευξη το επόμενο πρωί μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.

Το κλίμα στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων» παραμένει πανηγυρικό, με τα ξενύχτια και τις χαρές να συνεχίζονται ασταμάτητα μετά τον θρίαμβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center.

Αφού πρώτα πανηγύρισαν μαζί με χιλιάδες φιλάθλους στον Πειραιά, οι παίκτες επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τα ξημερώματα, όμως ούτε εκεί έπεσε… ηρεμία. Ο Λαρεντζάκης μιλούσε στην κάμερα όταν οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ τον πλησίασαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, σε μια αυθόρμητη και διασκεδαστική στιγμή.