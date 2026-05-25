Στη διάρκεια των πανηγυρισμών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, κάλεσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι ο πρώτος που θα σηκώσει την κούπα.

Τόνισε πως ο κόουτς είναι αυτός που το αξίζει περισσότερο από όλους, με τον κόσμο στην πλατεία να ξεσπά σε συγκίνηση και αποθέωση.

Η στιγμή ανέδειξε το οικογενειακό κλίμα των «ερυθρόλευκων», με παίκτες, προπονητή, σταφ και φιλάθλους να γίνονται ένα σε μια ιστορική βραδιά για τον Ολυμπιακό.

