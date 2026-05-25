Οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τη φετινή σεζόν με συνολικά 31 γκολ, παρουσιάζοντας μία σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, φτάνοντας τα 15 τέρματα, ενώ ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, παρότι εντάχθηκε στο ρόστερ στις αρχές Ιανουαρίου, κατάφερε να σημειώσει 9 γκολ. Παράλληλα, ο νεαρός Ανέστης Μύθου πρόσθεσε ακόμη 7 τέρματα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιθετική παραγωγή του Δικεφάλου.

Οι τρεις φορ διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους, όμως κοινό στοιχείο αποτελεί η ικανότητά τους στο σκοράρισμα. Ο Γιακουμάκης αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας 15 γκολ σε 35 συμμετοχές και 2.058 λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά, ο Γερεμέγεφ έδωσε άμεσα λύσεις μετά την άφιξή του, σκοράροντας 9 φορές σε 24 αγώνες και 1.200 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας σταθερότητα και αξιοπιστία.

Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός επιθετικός αναλογικά ήταν ο Ανέστης Μύθου. Ο 19χρονος φορ πέτυχε 7 γκολ σε μόλις 870 λεπτά και 24 εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο ενός γκολ κάθε 124 λεπτά, καλύτερο από εκείνον του Γερεμέγεφ (134 λεπτά) και του Γιακουμάκη (138 λεπτά). Για τη νέα σεζόν, Μύθου και Γερεμέγεφ παραμένουν στο ρόστερ, σε αντίθεση με τον Γιακουμάκη, του οποίου η οψιόν αγοράς από την Κρουζ Αζούλ δεν θα ενεργοποιηθεί.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε το έβδομο νταμπλ της ιστορίας του καθώς στον τελικό Κυπέλλου νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Γκούνη και Τζούρτζεβιτς τα γκολ του Δικεφάλου.