Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Ο παλαίμαχος αμυντικός έδινε τα τελευταία χρόνια δύσκολη μάχη με την ALS, γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα ή πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση, η οποία είχε επηρεάσει σοβαρά την υγεία του και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Άντζας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στόπερ της εποχής του, αφήνοντας το στίγμα του με τις εμφανίσεις του σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.

Παράλληλα, φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, αποτελώντας για χρόνια σταθερό μέλος της «γαλανόλευκης».