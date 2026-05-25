Σε μια ριζική και άκρως αμφιλεγόμενη στροφή στην πολιτική ατζέντα της Γαλλίας προχωρά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος πρότεινε την πλήρη αναστολή της εισόδου μεταναστών στη χώρα –ακόμη και των νόμιμων– για μια περίοδο τριών ετών. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Journal du Dimanche, ο Γάλλος υπουργός δήλωσε απερίφραστα ότι η χώρα έχει φτάσει στα όριά της όσον αφορά την ικανότητα ένταξης και αφομοίωσης των ξένων υπηκόων, ζητώντας παράλληλα το οριστικό τέλος της μετανάστευσης «έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα». Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια σαφής προσπάθεια του Νταρμανέν να τοποθετήσει το μεταναστευτικό ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών του 2027.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, ο Νταρμανέν υπογραμμίζει την ανάγκη για μια βαθιά συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα επιτρέψει στο γαλλικό κράτος να θεσπίσει πραγματικές και νομικά δεσμευτικές ποσοστώσεις (κουότες) για την είσοδο αλλοδαπών, ανατρέποντας το σημερινό καθεστώς που έχει καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. «Το Σύνταγμα θα πρέπει να τροποποιηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά, σηματοδοτώντας την πρόθεσή του να συγκρουστεί με το υπάρχον νομικό πλαίσιο προκειμένου να θωρακίσει τις νέες, αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές.

Το πακέτο των προτάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης περιλαμβάνει επίσης δραστικά μέτρα που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αριστερή αντιπολίτευση. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η πρόθεση να απαγορευτεί το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης για κατόχους συγκεκριμένων αδειών διαμονής, καθώς και η σύνδεση της έκδοσης τουριστικών ή επαγγελματικών θεωρήσεων (βίζα) με τη συνεργασία των χωρών προέλευσης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία θα εξαρτά την παροχή βίζας από το αν οι χώρες καταγωγής δέχονται πίσω τους υπηκόους τους που έχουν λάβει εντολή απέλασης.

Παράλληλα, ο Νταρμανέν ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι η σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης και η άμεση επιστροφή των αλλοδαπών κρατουμένων στις χώρες τους. Επιθυμώντας το ζήτημα αυτό να κριθεί στην κάλπη, ο υπουργός ουσιαστικά ανοίγει από τώρα την αυλαία του προεκλογικού αγώνα για το 2027, επιδιώκοντας να προσελκύσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας μια ρητορική και μια ατζέντα που αλλάζουν ριζικά το πολιτικό τοπίο της Γαλλίας.