Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει ταυτόχρονα τη Βρετανία και τη Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Η Ευρώπη βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ στη Γαλλία αναφέρθηκε ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, καθώς ο υδράργυρος έφτασε έως και τους 35°C σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office), η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε την Κυριακή ήταν 32,3°C στους Κήπους Kew στο νοτιοδυτικό Λονδίνο — η μεγαλύτερη του έτους μέχρι στιγμής. Την ίδια ημέρα σημειώθηκαν 32,1°C στο αεροδρόμιο Heathrow, ενώ στο Κάρντιφ και στο Αρμάγκ της Βόρειας Ιρλανδίας οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 27,2°C και 23,3°C αντίστοιχα.

Το Σάββατο, περιοχές της νότιας και ανατολικής Αγγλίας εισήλθαν επίσημα σε συνθήκες καύσωνα, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Midlands και της ανατολικής Αγγλίας, που θα ισχύσουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι θερμότερες ημέρες του κύματος ζέστης, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Αν επιβεβαιωθούν, θα ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ Μαΐου των 32,8°C που είχε σημειωθεί πριν από περισσότερα από 80 χρόνια.

Η Βρετανία ενδέχεται να καταγράψει τον θερμότερο Μάιο στην ιστορία της

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η Βρετανία ενδέχεται να καταγράψει τον θερμότερο Μάιο στην ιστορία της, ενώ δεν αποκλείεται νέο ρεκόρ νυχτερινής θερμοκρασίας, πάνω από τους 18,9°C του 1947.

Από την Τετάρτη αναμένεται πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας στην ανατολική και νοτιοανατολική Αγγλία λόγω ψυχρότερων αέριων μαζών από τη Βόρεια Θάλασσα. Ωστόσο, σε Ουαλία και νοτιοδυτική Αγγλία οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας έως και τους 30°C.

Η ανάπαυλα αυτή προβλέπεται σύντομη, καθώς προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με θερμές αέριες μάζες να επιστρέφουν από τη Γαλλία.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιματικής ανόδου θερμοκρασιών στην Ευρώπη, η οποία θεωρείται η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη. Όπως υπογραμμίζεται, ακόμη και για τα δεδομένα του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες αυτές είναι εξαιρετικά υψηλές για τον Μάιο.

Η Βρετανία καταγράφει πλέον ολοένα και συχνότερα θερμοκρασίες άνω των 30°C ήδη από την άνοιξη, κάτι που παλαιότερα ήταν σπάνιο ακόμη και για την κορύφωση του καλοκαιριού.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι ιστορικά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για ακόμη εντονότερα κύματα ζέστης τους επόμενους μήνες.

Γαλλία: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα

Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει και τη Γαλλία, όπου την Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αγώνα δρόμου στο Παρίσι, ενώ περίπου δέκα δρομείς σε άλλον αγώνα στα προάστια διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τους 30°C, φτάνοντας τους 31,9°C.

Το Météo-France αποδίδει το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα» σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη χώρα, δηλαδή περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμό αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω.

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα — το πρώτο επίπεδο προειδοποίησης — για πρώτη φορά τον Μάιο από το 2004, όταν καθιερώθηκε το σύστημα.

Χθες, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C σε πολλές περιοχές, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Météo-France, ρεκόρ Μαΐου καταρρίφθηκαν σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς. Στη Βρέστη, για παράδειγμα, ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2017.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες έως 35°C στη δυτική Γαλλία, ενώ το κύμα καύσωνα εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια και θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Όπως επισημαίνουν, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να γίνουν πιο συχνά, μεγαλύτερα σε διάρκεια και πιο έντονα τα επόμενα χρόνια.