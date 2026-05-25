Σε πρωτοφανή πολιτική κρίση βρίσκεται το κόμμα της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν έντονη εσωκομματική σύγκρουση, δικαστικές παρεμβάσεις και αυξημένη πολιτική ένταση στην Τουρκία.

Καταλυτική για τις εξελίξεις υπήρξε δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του CHP, το οποίο είχε αναδείξει στην ηγεσία τον Οζγκιούρ Οζέλ, προκαλώντας ανατροπή στη δομή της κομματικής ηγεσίας και αμφισβήτηση της νομιμότητας της εσωκομματικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία του κόμματος φέρεται να επανήλθε στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σύμφωνα με τις δικαστικές εξελίξεις, γεγονός που ενέτεινε την πολιτική αντιπαράθεση.

Η ένταση κορυφώθηκε στην Άγκυρα, όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του CHP, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Η εικόνα της επέμβασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια και παρέμβαση στη λειτουργία του κόμματος.

Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του στον 12ο όροφο των κεντρικών γραφείων, πριν αποχωρήσει ανακοινώνοντας τη μεταφορά του «κέντρου βάρους» του κόμματος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ακολούθως πραγματοποίησε συμβολική πορεία από τα γραφεία του CHP έως το κοινοβούλιο στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από χιλιάδες υποστηρικτές.

Κατά τη διάρκεια της πορείας σημειώθηκαν εντάσεις, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να περικυκλώνουν το πλήθος, ενώ ο Οζέλ εμφανίστηκε ακόμη και πάνω σε όχημα της αστυνομίας, σε μια συμβολική κίνηση. Φτάνοντας στη Βουλή, δήλωσε ότι «η νέα έδρα του κόμματος είναι η Εθνοσυνέλευση», εξαπολύοντας παράλληλα σκληρή κριτική προς πολιτικούς αντιπάλους.

Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκαν επίσης συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε τρία σημεία της πόλης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο Σισχανέ, υποστηρικτές του CHP εξέφρασαν την άποψη ότι οι εξελίξεις συνδέονται με πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης του AKP, ενώ το κλίμα παρέμεινε τεταμένο αλλά ελεγχόμενο.

Οι κινητοποιήσεις διεξάγονται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και κοινωνικής φόρτισης, λίγο πριν από το Κουρμπάν Μπαϊράμι (Eid al-Adha), γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, επηρεάζει και τη δυναμική των διαδηλώσεων λόγω της επικείμενης εορταστικής περιόδου.

Η κρίση στο CHP έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων εσωκομματικών αναταράξεων, με κομβικό σημείο τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου πριν από περίπου έναν χρόνο και δύο μήνες, εξέλιξη που είχε ήδη επιβαρύνει τις εσωτερικές ισορροπίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Οζέλ ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για την επίλυση του ζητήματος ηγεσίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά δεν αποκλείονται εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε εσωκομματική διάσπαση και σε ευρύτερη αναδιάταξη της τουρκικής αντιπολίτευσης.