Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση, είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετώπιζε η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο στη μάχη της με τον καρκίνο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν της άξιζε ένας τόσο μεγάλος σταυρός».

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια, με ανάρτησή της στα social media.

Η Ελένη Μπούση, κουμπάρα του Τραϊανού Δέλλα και της εκλιπούσας, είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα συγκινημένη σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας τη θλίψη της για την κατάσταση της υγείας της Μαστροκώστα.

Όπως είχε δηλώσει, ζητούσε από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνη, τονίζοντας ότι η Γωγώ παραμένει διαρκώς στη σκέψη και στις προσευχές της, ενώ μίλησε με θερμά λόγια για την οικογένειά της.