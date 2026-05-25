Ο Παναθηναϊκός προχωράει το θέμα του Γιάκομπ Νέστρουπ, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία και μετά το επίσημο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται στην Ελλάδα προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του. Οι Πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με τον δανό προπονητή, ο οποίος ήταν εξ αρχής ο πρώτος στόχος των Πρασίνων και εκείνοι επικέντρωσαν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα κι εκείνος να έρθει στην Αθήνα για να τεθεί επί τάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας κι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες θα ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν, ώστε να υπάρξει πλήρης συμφωνία και να κλείσει το θέμα. Και αφού υπογράψει θα σηκώσει αμέσως μανίκια καθώς δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Εκτός από τους αγώνες που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός στα καλοκαιρινά προκριματικά και στους οποίους δεν υπάρχει… δικαίωμα για αποκλεισμό, αφού αν έρθει θα τον αφήσει οριστικά εκτός Ευρώπης.

Τι άλλο έχει να διαχειριστεί ο Νέστρουπ σε αυτό το καλοκαίρι που έχει μπροστά του; Την αξιοποίηση παικτών που ήρθαν τον Γενάρη και θα κάνουν για πρώτη φορά προετοιμασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παιδιά που έρχονται για να πάνε στο επόμενο βήμα τόσο οι ίδιοι, όσο και σε ό,τι αφορά την ομάδα και τη βοήθεια που θέλουν να δώσουν σε αυτή.

Ο Σαντίνο Αντίνο έπειτα από πολύ καιρό θα βρει τρόπο και… χρόνο προκειμένου και να ξεκουραστεί, αλλά και να κάνει κανονική προετοιμασία με την ομάδα. Ο Γιάγκουσιτς επίσης θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και να είναι μαζί της από την πρώτη μέρα, όπως και οι Ελληνες που έφτασαν τον Ιανουάριο στο Κορωπί. Δηλαδή οι Παντελίδης, Τεττέη και Κάτρης, στους οποίους στηρίζουν πολλά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και το έχουν μεταφέρει στον Νέστρουπ.

Ο Δανός είναι δεδομένο πως ερχόμενος εδώ θα κάνει και τις εισηγήσεις του όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ηδη έχει διαμορφώσει μια πρώτη άποψη για το ρόστερ και τι ανάγκες έχει, για τους παίκτες που θα ζητήσει να αποχωρήσουν, αλλά πολλά θα κριθούν όταν θα φτάσει στην Ελλάδα, θα υπογράψει και θα πιάσει και επίσημα δουλειά, μιας και θα έχει συνάντηση με Κοτσόλη και Κορόνα για να καθοριστεί ο σχεδιασμός.