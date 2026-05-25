Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρέμεινε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης και το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου.

Με νέες αποκαλύψεις, δίνοντας πάντα έμφαση στην τεκμηριωμένη διερεύνηση των υποθέσεων, η εκπομπή έρευνας του MEGA κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο του κοινού καταγράφοντας 20,4% αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με 16,1%.

Η απήχηση του «Τούνελ» ήταν ιδιαίτερα υψηλή και σε γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 29,5%.

Η εκπομπή διατηρεί σταθερά την εμπιστοσύνη του κοινού και η κυριαρχία της στην τηλεθέαση παραμένει αδιάλειπτη, χάρη στη συνέπεια, την επιμονή και την αξιοπιστία στην αναζήτηση της αλήθειας.

