Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για το κόμμα της προέδρου Καρυστιανού, αλλά το κόμμα έρχεται από πολύ μακριά, και στοχεύει να πάει ακόμη πιο πέρα. Οπως άλλωστε συμβαίνει με τα κόμματα που έχουν παρελθόν. Αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον κάποια από τα στελέχη τους. Φίλος από αυτούς, τους καλούς, που έχω, και κατά καιρούς με τροφοδοτούν με διάφορα, μου έστειλε βίντεο, υποψήφιας ευρωβουλευτού του κόμματος ΕΠΑΜ – Δημ. Καζάκης. Το κόμμα δηλαδή που έκανε καριέρα στην κάτω πλατεία Συντάγματος, την αλήστου μνήμης εποχή των «αγανακτισμένων» και των κάθε λογής «ψεκασμένων», που κάθε βράδυ έλυναν το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, οριζοντίως και καθέτως. Και αφού το έλυναν το πρόβλημα, εν συνεχεία έκαναν μια βόλτα στην πάνω πλατεία, να ενωθούν με τους υπόλοιπους, και όλοι μαζί, με μια φωνή, να φωνάξουν «να καεί, να καεί, το μπουρδέλο η Βουλή». Αξέχαστες μέρες, και νύχτες, κυρίως!

Επανέρχομαι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μία περιέργεια. Ποια είναι η κυρία κ.λπ. κλπ. Υποψήφια ευρωβουλευτής με αυτό το κόμμα λοιπόν, το ΕΠΑΜ του οικονομολόγου Καζάκη, ήταν η «μεγάλη έκπληξη» που μας επιφύλασσε η πρόεδρος Καρυστιανού, κατά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης – η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Δυστυχώς οι «αγανακτισμένοι» ψηφοφόροι του ΕΠΑΜ για λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν την έστειλαν στην Ευρωβουλή. Την άφησαν να αφιερωθεί στην Τέχνη της θυμέλης. Τώρα επανέρχεται δυναμικά μέσα από τις τάξεις του κόμματος Καρυστιανού. Κινδυνεύει, είναι φανερό, να την απολέσει η Τέχνη. Αλλά έχω εμπιστοσύνη, στον λαό, ότι και πάλι θα κάνει το καθήκον του – προς την Τέχνη, εννοείται…

Μεταγραφή αεροδρομίου

Αλλο διάσημο τέκνο της «μεγάλης του Καζάκη σχολής» ήταν, υπενθυμίζω, και υπ’ αυτή την έννοια είναι φανερό ότι χρωστάμε χάρες στον… τεράστιο «οικονομολόγο», ο πολλά βαρύς και όχι, Πολάκης. Αυτός που διακηρύσσει «εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ», αλλά από λόγους σεμνότητας κρατάει καλά κρυμμένο στην καρδιά το μυστικό. Οτι όχι μόνο υπήρξε θαυμαστής του Καζάκη, όχι μόνο ήταν χειροκροτητής του στην κάτω πλατεία Συντάγματος, αλλά υπήρξε και υποψήφιος με το ΕΠΑΜ στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Μετά τον ανακάλυψε ο Τσίπρας και τον έκανε μεταγραφή αεροδρομίου, στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, και έκτοτε έχουμε τη χαρά να μας απασχολεί σχεδόν επί καθημερινής βάσεως με τις «δραστηριότητές» του…

Διασώστες της χώρας

Και δεν είναι μόνο η Μουτσάτσου, η οποία ως Ελληνίδα της αλλοδαπής απειλεί να μας σώσει. Ενημερώνω με χαρά, ανυπόκριτη δε, ότι υπάρχει και έτερος «διασώστης» της χώρας εκ της αλλοδαπής. Ονομάζεται Οθων Ηλιόπουλος, καθηγητής, γιατρός, στις ΗΠΑ, και ναι, είναι αυτός που ασφαλώς θυμάστε. Είχε εκλεγεί με τον «ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα» βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 2023, μετά έγιναν εκείνα τα ωραία σκηνικά με τον Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, και πήρε των ομματιών του, έφυγε στη μεγάλη πέραν του Ατλαντικού χώρα, και μας άφησε εμάς εδώ στα νύχια του Μητσοτάκη. Τώρα, λοιπόν, βλέποντας ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, είναι έτοιμος να πάρει τη μεγάλη απόφαση – να επιστρέψει!

Αλλά όχι, έτσι, στο πρόχειρο, όχι. Ως στέλεχος του κόμματος Τσίπρα – αυτό τουλάχιστον ανήγγειλε χαρωπά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, η οποία κάτι τέτοιες αποκλειστικότητες δεν τις αφήνει να πέσουν κάτω.

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν – και ο Οθων είναι μαζί μας, για τη μεγάλη ανατροπή!

Βουλευτικά μυστήρια

Για την αυριανή εκδήλωση τώρα, στην Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο, όπου ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης θα κάνει την παρουσίαση του νέου του κόμματος, τα καλά τα νέα προέρχονται από το… καιρικό. Αν και δεν φιλοδοξώ να δρέψω δάφνες Θοδωρή Κολυδά ή Χριστίνας Σούζη, αναφέρω ότι έπειτα από προσεκτική μελέτη διαφόρων προγνωστικών μοντέλων (τι γράφω πάλι ο άνθρωπος…) ο καιρός θα είναι καλός, δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής, και η θερμοκρασία την ώρα της ομιλίας του προέδρου, ιδανική – στους 20 βαθμούς.

Τούτων δοθέντων, τα πλήθη μπορούν άνετα να κατακλύσουν τον πεζόδρομο για να αποθεώσουν τον πρόεδρο στην κορύφωση του rebranding του.

Κι αφού λύσαμε τα θέματα με το καιρικό, ας αναφερθούμε στο ουσιαστικό ζήτημα της εκδήλωσης: πόσοι συριζαίοι βουλευτές θα δώσουν το «παρών». Παρότι δεν θα υπάρχει… εξώστης, εκτός κι αν τους στείλει όσους πάνε στην ταράτσα του γειτονικού «Φίλοιστρον», ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πόσοι και ποιοι θα αψηφήσουν τη «γενική κατεύθυνση» του αρχηγού με τίτλο «δεν θέλω βουλευτές κοντά μου, όποιος θέλει να έρθει, πρέπει να παραιτηθεί». Κι επειδή καλά τα ιδεολογικά, καλύτερος όμως ο μισθουλάκος 5χίλιαρο, μήνας μπαίνει – μήνας βγαίνει, πραγματικά αξίζει να δούμε ποιοι θα τολμήσουν.

Κατά τα λοιπά, αναμονή…

Παραμύθια για μεγάλα παιδιά

Τη μεγάλη ήττα την έχει φάει ήδη ο πρόεδρος Σωκράτης (Φάμελλος). Ο φουκαράς πάσχιζε καιρό να αποτελέσει προνομιακό συνομιλητή του Τσίπρα, αλλά ο άλλος (και σωστά) σου λέει, σιγά να μην καθίσω να συνομιλήσω με πεθαμένους, για να τους αναστήσω. Εξ ου και η εκπρόσωπος του «κόμματος» Τσίπρα έθεσε οριστικά τέλος στο παραμύθι περί συμπράξεων, συνεργασιών, προοδευτικών μετώπων για την ανατροπή κι άλλα τέτοια παραμύθια για μεγάλα παιδιά.

Οπως είπε η εκπρόσωπος κ. Κουφονικολάκου σε μια τηλεφωνική της συνέντευξη (στον Real FM) «δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός (ο Τσίπρας δηλαδή) έχει πει δεν μας αφορά η πρόσθεση σε αυτό το σημείο πολλαπλών προκλήσεων. Σε αυτό το σταυροδρόμι εμείς θέλουμε τον πολλαπλασιασμό».

Και προωθούν τη διαίρεση, θα προσθέσω εγώ, διότι η ίδια σκοπίμως το απέφυγε.

Κανένα θέμα. Δεν τους θέλει, δεν πιστεύει στα μέτωπα, και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τους αφήσει να σαπίσουν. Προσωπικά δεν τους λυπάμαι. Θα έχουν το τέλος που τους αξίζει. Απλώς άργησε μερικά χρόνια…

Rebranding με Μπαρτσελόνα

Εν τω μεταξύ η προεδράρα συνέχισε και χθες να μας βομβαρδίζει μ’ αυτή τη βλακεία των συνεχών αναρτήσεων. Για το τι θα είναι το κόμμα, και να τι μου προτείνουν για όνομα του κόμματος, και να ποια θα είναι τα χρώματά του, κι άλλα τέτοια. Που δεν είναι δική του έμπνευση αλλά του τα υπαγορεύει το rebranding της γαλλικής εταιρείας Publicis που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να συντηρεί διαρκώς το ενδιαφέρον του κοινού. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ο τύπος μας το παίζει ιστορία, ότι το κόμμα, και καλά, θα είναι η… Μπαρτσελόνα της εγχώριας πολιτικής σκηνής!

Χθες μας ανακοίνωσε ότι τα χρώματα του κόμματος θα είναι αυτά της «Μπάρτσα» (πάλι καλά που δεν μας είπε ότι ο ίδιος είναι ο Μέσι ή ο Λαμίν Γιαμάλ) και είχε μπροστά του για του λόγου το αληθές μπάλα και φανέλα της ομάδας (από το πωλητήριο της ομάδας φαντάζομαι, όχι από την οδό Πανδρόσου, ε;), μήπως και πέσει σε τίποτε άσχετους και δεν καταλάβουν τα χρώματα – σε συριζαίους απευθύνεται άλλωστε, ξέρει αυτός…

Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις λοιπόν του ιδίου, «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», ενώ όπως μας ενημέρωσε: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Αυτό με το πρωτάθλημα, να το προσέξει λιγάκι. Ας δει και το παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Δεκαπέντε χρόνια στην απέξω είμαστε…