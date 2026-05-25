Με άκρως ανοιξιάτικες και κατά διαστήματα σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο. Παράλληλα, η ατμόσφαιρα θα διατηρήσει στοιχεία αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτύσσονται νεφώσεις, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα για την εποχή, φτάνοντας από την Τρίτη τους 30 με 31 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται στα ηπειρωτικά να αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι κατά διαστήματα, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 26 Μαΐου

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στη νησιωτική χώρα. Στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν τοπικά και αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη ψιχάλα εκεί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς, ενώ τοπικά στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Έως και 33 βαθμούς την Πέμπτη

Ακόμη πιο θερμή αναμένεται η Πέμπτη 28 Μαΐου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, ενώ θα σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.