Διαθέσιμος είναι πλέον στους πολίτες ο Οδηγός «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθώς και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Ο «Οδηγός» διατίθεται δωρεάν μέσω του νέου ιστοχώρου της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και Διακυβέρνησης των Δεδομένων. Οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό του, μέσα από μια φιλική προς τον χρήστη ψηφιακή πλατφόρμα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης και η προώθηση της ορθής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας του πολίτη μέσω σύγχρονων συστημάτων ΤΝ, τα οποία αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο του ψηφιακού γραμματισμού.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σαφείς οδηγίες, ο «Οδηγός» λειτουργεί ως εργαλείο εξοικείωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Ενισχύει τη δυνατότητα των πολιτών να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή.

Πρακτικές εφαρμογές και κατανόηση των βασικών εννοιών

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάζεται στον «Οδηγό» αφορά την αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΤΝ και των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων, με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους. Οι πολίτες μπορούν, για παράδειγμα, να επεξεργαστούν δεδομένα όπως κείμενα, εικόνες ή ήχους, να τα αναλύσουν και να «συνάγουν» συμπεράσματα μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων.

Τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών μπορεί να είναι προβλέψεις, όπως η πρόγνωση του καιρού, δημιουργία νέου περιεχομένου – για παράδειγμα μιας εικόνας που περιγράφεται λεκτικά – ή συστάσεις και αποφάσεις, όπως η αυτόματη ταξινόμηση μηνυμάτων στα ανεπιθύμητα.

Συλλογική πρωτοβουλία Ελλήνων επιστημόνων

Η ανάπτυξη του «Οδηγού» αποτελεί συλλογικό έργο Ελλήνων επιστημόνων της Ελλάδας και της διασποράς: των Δρ. Γιάννη Ασσαέλ (συντονισμός), Δρ. Ίωνος Ανδρουτσόπουλου, Δρ. Δημήτρη Κοτζιά, Δρ. Κατερίνας Μαργατίνας, Δρ. Γιάννη Παυλόπουλου, Δρ. Άγγελου Φίλου, Δρ. Φώτη Χαντζή και Δρ. Αλεξάνδρας Χρονοπούλου, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Δρ. Βασίλη Καρκατζούνη.

Το εγχείρημα ξεχωρίζει για τον πρακτικό, συνεργατικό και εθελοντικό του χαρακτήρα, καθώς συνδέει τη διεθνή ελληνική επιστημονική κοινότητα με την Πολιτεία, συμβάλλοντας ώστε η τεχνολογία αιχμής να καταστεί κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες.

Μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη

Η σχεδίαση και διάθεση του Οδηγού «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», καθώς και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων (data.gov.gr), εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, με σκοπό την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

