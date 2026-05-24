Η Tεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά την αγορά εργασίας, επηρεάζοντας τόσο τους υποψηφίους όσο και τους υπεύθυνους προσλήψεων. Για πολλούς, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας θυμίζει ένα πάρτι όπου η AI κρατά τα ηνία, καθορίζοντας ποιος θα περάσει την πόρτα.

Οι υποψήφιοι στέλνουν πλέον δεκάδες βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές που έχουν δημιουργηθεί ή προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Tεχνητής Νοημοσύνης. Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αξιοποιούν και αυτοί την ίδια τεχνολογία για να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο αιτήσεων που λαμβάνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Greenhouse, ο μέσος υπεύθυνος προσλήψεων δέχεται σήμερα έως και 400% περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάνιελ Τσέιτ, περιγράφει την κατάσταση ως έναν «φαύλο κύκλο», όπου κάθε πλευρά χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει τη θέση της.

Παράλληλα, τα χαμηλά ποσοστά πρόσληψης και ο αυξημένος ανταγωνισμός καθιστούν την αγορά ιδιαίτερα απαιτητική. Για πολλούς υποψηφίους, η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται εύκολος στόχος για την απογοήτευσή τους, καθώς θεωρούν ότι υποτιμά τις δυνατότητές τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο διαλογής

Ο Johnny C. Taylor Jr. διευθύνων σύμβουλος της SHRM, εξηγεί ότι η οργάνωσή του χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών, διασφαλίζοντας πως οι αιτήσεις πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Όπως επισημαίνει, μια πρόσφατη αγγελία συγκέντρωσε 150 αιτήσεις μέσα σε μία μόλις ημέρα, κάτι που καθιστά αδύνατη τη χειροκίνητη διαχείριση χωρίς τεχνολογική υποστήριξη.

Ωστόσο, τονίζει ότι «ο υποψήφιος δεν εξετάζεται αν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τον έχει αποκλείσει», υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης στη διαδικασία.

Παρά τους φόβους των υποψηφίων, πολλοί υπεύθυνοι προσλήψεων διαβεβαιώνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν απορρίπτει αυτόματα κανέναν. Ο Elias Cobb της Quantix σημειώνει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό εταιρειών χρησιμοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, ενώ πάντα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στην τελική επιλογή.

Ανάλογη είναι και η θέση του Jim Riney από τη Freese and Nichols, ο οποίος επισημαίνει πως, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία AI για τη διαλογή, «η τελική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από άνθρωπο».

Η Νικόλ Λόλορ της Veridic Solutions προσθέτει ότι πολλές εταιρείες εξακολουθούν να επιλέγουν εξωτερικά γραφεία προσλήψεων για να διατηρήσουν την ανθρώπινη διάσταση στη διαδικασία, παρότι άλλες βασίζονται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανθρώπινη επαφή παραμένει καθοριστική

Ο David Hack, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crush Yard, παρατηρεί ότι ορισμένοι υποψήφιοι καταφεύγουν υπερβολικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη σύνταξη των αιτήσεών τους, χάνοντας την προσωπικότητά τους. «Αν ήδη επιτρέπεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη να κάνει τα πάντα, αυτό δεν είναι καλή πρώτη εντύπωση», σχολιάζει.

Ο Ντάνιελ Τσέιτ της Greenhouse επισημαίνει ότι, παρότι οι υποψήφιοι δικαιολογημένα ανησυχούν για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αλόγιστη χρήση της δεν ωφελεί κανέναν. Αντίθετα, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ψευδών αιτήσεων και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική συνέντευξη.

Όπως καταλήγει ο Τσέιτ, οι εταιρείες αρχίζουν να βλέπουν την πιο θετική πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη δυνατότητα να εντοπίζουν υποψηφίους που ίσως είχαν αγνοηθεί και να δίνουν σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να αναδείξουν τις πραγματικές τους ικανότητες πέρα από ένα απλό βιογραφικό.