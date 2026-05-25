Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) στην άνοδο του Κηφισού, μετά από πτώση μπάζων στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την Αχαρνών, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ουρά των οχημάτων εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το φορτηγό έχει ήδη απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

