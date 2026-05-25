Σκηνές «πολέμου» εκτυλίχθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Αγκυρα, χθες, όπου παρέμενε ταμπουρωμένος ο έκπτωτος πρόεδρός του, Οζγκιούρ Οζέλ, μαζί με συνεργάτες του, μετά τη δικαστική απόφαση ακύρωσης του 38ου Συνεδρίου του κόμματος, την περασμένη Πέμπτη.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος με την απόφαση του Εφετείου επανέρχεται στην προεδρία του, είχε ζητήσει να εκκενωθεί το «αρχηγείο» του CHP από την ομάδα του Οζέλ. Περιστοιχισμένος από υποστηρικτές του, χθες το πρωί, το προσέγγισε επιχειρώντας να εισέλθει στους χώρους του. Μέλη όμως του κόμματος που φρουρούσαν τα κεντρικά γραφεία από την Παρασκευή είχαν μπλοκάρει τις κλειδωμένες εισόδους με παγκάκια και τσιμεντένιες γλάστρες.

Αμέσως ξέσπασαν συμπλοκές. Μέσω του δικηγόρου του, Τζελάλ Τσελίκ, ο Κιλιτσντάρογλου υπέβαλε αίτηση στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγκυρας, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να σπάσει ο αποκλεισμός. Οι αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από εντολή εκκένωσης του κτιρίου από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Αγκυρας, αφού έσπασαν τις αλυσίδες και την κλειδωμένη σιδερένια πύλη, εισήλθαν στο προαύλιο και έριξαν σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα, διαλύοντας τους συγκεντρωμένους και προβαίνοντας σε συλλήψεις.

Ο Οζέλ, που υποχρεώθηκε να αποχωρήσει μαζί με τους υποστηρικτές του, πραγματοποίησε αμέσως πορεία προς το Κοινοβούλιο. «Ντροπή σε όσους μπήκαν στο σπίτι του κόμματός μας με την αστυνομία, ντροπή σε όσους διέταξαν δακρυγόνα εναντίον των παιδιών αυτού του κόμματος», δήλωσε. «Δεν κερδίσαμε αυτές τις εκλογές, δεν κάναμε αυτό το κόμμα το κορυφαίο κόμμα καθισμένοι εδώ. Το κάναμε στους δρόμους, στις πλατείες. Το λέω αυτό στον αξιολύπητο μηχανισμό της κυβέρνησης, σε αυτούς που διαπράττουν δολοφονία χαρακτήρα κάθε βράδυ. Το CHP είναι τώρα στον δρόμο, στους δρόμους, στις πλατείες, βαδίζοντας προς την εξουσία». Αμέσως μετά εισήλθε στη Βουλή και αφού πραγματοποίησε τετ α τετ με τον δήμαρχο Αγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, συνάντησε τους προσκείμενους σε αυτόν βουλευτές του κόμματος, όπου δεν επετράπη η είσοδος σε δημοσιογράφους, και μοιράστηκε τον «οδικό χάρτη» του από εδώ και στο εξής. Απερχόμενος, δήλωσε: «Μέχρι να απελευθερωθεί το κόμμα από τη σημερινή κατοχή, η έδρα μας θα είναι η έδρα του CHP στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση». Αύριο στη Βουλή αναμένεται να συναντήσει εκπροσώπους του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

Τα χθεσινά επεισόδια αποτυπώνουν την επικίνδυνη στροφή που προκαλεί στον εμφύλιο – που ήδη μαινόταν – στις τάξεις του CHP η δικαστική απόφαση ακύρωσης του 38ου Συνεδρίου του. Διασπάται το CHP; Προετοιμάζει την ίδρυση νέου κόμματος η εσωκομματικά πλειοψηφούσα ομάδα Ιμάμογλου – Οζέλ; Οδεύει η χώρα – εξού και η δικαστική απόφαση – σε πρόωρες εκλογές, εντός του 2026, με υποψήφιο της μείζονος αντιπολίτευσης πρόσωπο της αρεσκείας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν; Ολα τα σενάρια είναι ανοικτά, ενώ η οικονομία της χώρας εισήλθε εκ νέου σε καθοδική τροχιά.

Τα έκτροπα

Παρότι η ημέρα ανακοίνωσης της ακύρωσης του συνεδρίου του CHP σχεδιάστηκε να συμπίπτει με την έναρξη 9ήμερης θρησκευτικής αργίας, δεν αποτράπηκαν ούτε τα έκτροπα, ούτε οι πυρετώδεις πολιτικές ζυμώσεις εντός του κόμματος. Ο Οζέλ συγκάλεσε, την Παρασκευή, έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οπότε εξελέγη πρόεδρός της, με την ψήφο των 95 από τους 96 παρόντες βουλευτές, λαμβάνοντας γραπτή υποστήριξη και από 15 απόντες (εκ των 138 βουλευτών του CHP, στο σύνολο). Η πρωτοβουλία του, σύμφωνα με τούρκους αναλυτές, αφενός του δίνει τη δυνατότητα να απευθύνει τον λόγο στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφετέρου αποτυπώνει διεύρυνση της βάσης των υποστηρικτών του εσωκομματικά. Χθες, σχεδίαζε συνάντηση με τους επαρχιακούς προέδρους του κόμματος.

«Η δικαστική απόφαση συνιστά πραξικόπημα, πλήγμα για την τουρκική δημοκρατία και επιβεβαιώνει τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε τυχαίο ότι ήλθε την ώρα που στις δημοσκοπήσεις προηγούμαστε», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο πρώην αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πρώην συντονιστής εξωτερικής πολιτικής και σύμβουλος του Οζέλ, Ιλχάν Ουζγκέλ, σοκαρισμένος από τα βίαια έκτροπα στο αρχηγείο του κόμματος που χαρακτηρίζει «ντροπιαστικά». Μολονότι οι πρόωρες εκλογές είναι κάτι που επιθυμεί η ομάδα Οζέλ – Ιμάμογλου, «ο κ. Ερντογάν θα επιλέξει πότε συμφέρει τον ίδιο να τις προκηρύξει. Πιθανώς τον Νοέμβριο», προσθέτει.

Τα σενάρια που διαβλέπει για το μέλλον του CHP, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Αλί Τιραλί, επικεφαλής του τουρκικού think tank, Ideapolitik Institute, που πρόσκειται στον Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν είναι ευοίωνα. Θεωρεί «αδύνατη» την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ Κιλιτσντάρογλου, Οζέλ και Ιμάμογλου, μέσω διαρχίας, και χωρίς ερείσματα την αισιοδοξία στελεχών του κόμματος ότι ο Kιλιτσντάρογλου μπορεί τελικά να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση για να ανακοινώσει την παραίτησή του. «Κανείς δεν θα επέστρεφε στην ηγεσία κόμματος, μέσω δικαστικής εντολής, που ο ίδιος υποκίνησε, για να παραιτηθεί», εξηγεί. Ειδικότερα οι χθεσινές εξελίξεις δείχνουν ότι ο αλεβίτης πολιτικός είναι έτοιμος για ρήξη μέχρις εσχάτων, εκτιμά.

Πιθανότερη εξέλιξη ο Τιραλί βρίσκει τη δημιουργία νέου κόμματος. «Διακινείται ότι είναι έτοιμο», υποστηρίζει. Σε σχετική δήλωσή του και ο Οζέλ αφήνει το ενδεχόμενο ορθάνοικτο: «Εάν μας εμποδίσουν να συμμετάσχουμε στις εκλογές, υπό δημοκρατικές συνθήκες, μπορούμε να εισέλθουμε, υπό την αιγίδα άλλου κόμματος. Δεν εγκαταλείπουμε όμως σήμερα το κόμμα μας».