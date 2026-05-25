Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια μουσουλμάνοι πιστοί συγκεντρώθηκαν στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας εν όψει του Χατζ, ενός από τα μεγαλύτερα ετήσια θρησκευτικά προσκυνήματα στον κόσμο. Εντυπωσιακά εναέρια timelapse πλάνα αποτυπώνουν χιλιάδες προσκυνητές να κινούνται κυκλικά γύρω από την Κάαμπα, στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας.

Το φετινό Χατζ πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκησαν το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 48 βαθμούς Κελσίου.

Hunderttausende Muslime nehmen ab Montag in Mekka an der Hadsch teil. Das mehrtägige Großereignis gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. pic.twitter.com/3tF8XxLV2M — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) May 25, 2026

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν στη Σαουδική Αραβία για να εκπληρώσουν έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Ισλάμ. Για πολλούς, η συμμετοχή στο προσκύνημα αποτελεί εμπειρία ζωής και πνευματικής ολοκλήρωσης.

Τα τελετουργικά του Χατζ

Το Χατζ περιλαμβάνει σειρά ιεροτελεστιών, με πρώτη την περιφορά γύρω από την Κάαμπα επτά φορές, γνωστή ως Ταουάφ. Έπειτα, οι πιστοί διανύουν τη διαδρομή ανάμεσα στους λόφους Σάφα και Μάρουα, ακολουθώντας τα βήματα της παράδοσης.

Στη συνέχεια, οι προσκυνητές μεταβαίνουν στη Μίνα και έπειτα στο όρος Αραφάτ, όπου πραγματοποιούν προσευχή και περισυλλογή, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του προσκυνήματος. Ακολουθεί η διανυκτέρευση στη Μουζνταλίφα και η συλλογή μικρών λίθων για το τελετουργικό της λιθοβολίας του διαβόλου στη Μίνα.

Το Χατζ αποτελεί θρησκευτική υποχρέωση για κάθε μουσουλμάνο που είναι σωματικά και οικονομικά σε θέση να το πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, σηματοδοτώντας βαθιά πίστη και ενότητα μεταξύ των πιστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: Associated Press