Οι Ρώσοι προσπάθησαν να τρομάξουν την Ευρώπη με πιθανό πυρηνικό χτύπημα με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσης εμβέλειας Ορέσνικ και με ακόμα τουλάχιστον 89 πυραύλους και 600 επιθετικά drones. Η επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή και είχε ως στόχο κυρίως την ουκρανική πρωτεύουσα ήταν πρωτοφανής όσον αφορά την ένταση και την αγριότητά της. Ο αριθμός των μέσων προσβολής ήταν τεράστιος και έπεσε κατά τη διάρκεια ενός σύντομου χρονικού διαστήματος, κυρίως μεταξύ 02.00 και 04.00. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 80.

Ανάμεσα στους πυραύλους που έπεσαν, 54 πύραυλοι κρουζ τύπου Καλίμπρ, 30 βαλλιστικοί Ισκαντέρ – Μ, τρία Ζιργκόν και δύο Κιντζάλ. Οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι χτυπήθηκαν με τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο μέσης εμβέλειας τύπου Ορέσνικ, ενώ οι Ρώσοι στην ανακοίνωσή τους μιλούν για «τα» Ορέσνικ, δηλαδή στον πληθυντικό αριθμό. Επικρατεί σύγχυση όσον αφορά τον αριθμό τους. Οπως σύγχυση επικρατεί και όσον αφορά τον στόχο: ενώ ο πύραυλος επιβεβαιωμένα έπεσε στην περιοχή της Μπίλα Τσέρκβα (70 χλμ. από το Κίεβο), ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για αεροδρόμιο που χτυπήθηκε, αλλά ούτε αυτό επιβεβαιώνεται.

Ο Ορέσνικ έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πύραυλος που φέρει πυρηνική κεφαλή και δεν προκαλεί μεγάλες ζημιές όταν χρησιμοποιείται ως συμβατικό όπλο. Είναι η τρίτη φορά που έγινε επιβεβαιωμένα η χρήση του – τον Νοέμβριο 2024 στον Δνείπερο και τον Ιανουάριο 2026 στο Λβιβ. Και τις δύο προηγούμενες φορές η χρήση του είχε ερμηνευτεί ως προσπάθεια τρομοκράτησης με πυρηνικά όπλα – στο Λβιβ μάλιστα ως προσπάθεια απειλής των νατοϊκών κρατών εξαιτίας της εγγύτητας της πόλης με την Πολωνία.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους οι Ρώσοι μιλούν για «χτύπημα – απάντηση» σε ουκρανικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους. Σύμφωνα με ρωσικά προπαγανδιστικά μέσα, αφορά την επίθεση που σημειώθηκε σε κτίριο κολεγίου στην περιοχή Σταρομπέλσκε στο κατεχόμενο Λουγκάνσκ, όπου – σύμφωνα με τους Ρώσους – σκοτώθηκαν 21 άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν. Ουκρανικές πηγές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν πως στο εν λόγω κτίριο φιλοξενούνταν εκπαιδευόμενοι της ομάδας χειρισμού drones Ρουμπικόν του ρωσικού στρατού.

Πάντως ουκρανοί αναλυτές ερμηνεύουν τη χθεσινή – πρωτοφανή σε αγριότητα – επίθεση και ως «απάντηση» σε ουκρανικό χτύπημα, όμως όχι σε εκείνο που προωθεί η ρωσική προπαγάνδα αλλά στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά της Μόσχας στις 17 Μαΐου, όταν αποδείχθηκε ότι η πιο προστατευμένη πόλη της Ρωσίας δεν είναι εν τέλει και τόσο προστατευμένη. Είχε προηγηθεί στις 14 Μαΐου το πολύνεκρο ρωσικό χτύπημα σε πολυκατοικία στο Κίεβο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 24 πολίτες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών χτυπημάτων καταστράφηκε ολοσχερώς ένα εμπορικό κέντρο, μια υπαίθρια αγορά στην περιοχή Λουκιάνιβσκα του Κιέβου, το μουσείο του Τσερνόμπιλ.

Ζημιές υπέστησαν δεκάδες κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων μουσεία και σχολεία, ενώ ένα σαχέντ έπεσε σε απόσταση αναπνοής από το Σταυροπήγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία, στον καθεδρικό ναό Αγ. Ανδρέα.