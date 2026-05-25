Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR).

Οικοδεσπότης της σημαντικής αυτής διοργάνωσης θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR. Η Ρόδος αναμένεται να αποτελέσει κέντρο πολιτικού διαλόγου για την ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, το συνέδριο φέρει τον τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη Μαζί: Οι Περιφέρειες στο Επίκεντρο του Επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου». Στόχος του είναι να συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής για να συζητήσουν το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034.

Συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά την υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενισχύει τη συμβολή της στη διαμόρφωση του μελλοντικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ότι οι απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα ληφθούν πλήρως υπόψη από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Οι εργασίες στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες μέσα από έναν ισχυρό και φιλόδοξο προϋπολογισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πολιτική συνοχής, τη γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη.