Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα στο Πεκίνο με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η συνάντηση υψηλού επιπέδου, που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ακολούθησε τις συνομιλίες του Σαρίφ με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, τον δεύτερο ισχυρότερο αξιωματούχο της χώρας. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων Κίνας – Πακιστάν και των συντονισμένων προσπαθειών για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Prime Minister Shahbaz Sharif’s visit to China reflects the enduring strength of the Pakistan–China All-Weather Strategic Cooperative Partnership. This important engagement will further deepen bilateral cooperation in trade, investment, infrastructure development, technology, and… pic.twitter.com/eUWfRZr4fJ — Abid Sher Ali (@AbidSherAli) May 25, 2026

Στο ταξίδι του στην Κίνα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός συνοδεύεται από τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως διαπραγματευτής στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Πακιστάν.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ωστόσο η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, φιλοξενώντας τον περασμένο μήνα ιστορικές απευθείας συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Κίνα διατηρεί πιο διακριτικό ρόλο, διευκολύνοντας επαφές με χώρες του Κόλπου που επηρεάζονται από τη σύγκρουση.

Μιλώντας στο Πεκίνο, ενώπιον Κινέζων αξιωματούχων και παρουσία του Μουνίρ, ο Σαρίφ δήλωσε σύμφωνα με το δίκτυο PTV ότι «ο κόσμος περνά μια κρίσιμη στιγμή». Τόνισε πως «το Πακιστάν διαδραμάτισε ειλικρινή ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν» και πρόσθεσε ότι: «τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» και ευχαρίστησε την Κίνα για τη στήριξή της «στην προώθηση της ειρήνης».

🔴 BREAKING: China’s President Xi Jinping tells Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif that he appreciates Pakistan’s constructive role in mediating peace in the Middle East, Reuters reports citing pool report. pic.twitter.com/EYnc9CJtJV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 25, 2026

Επίσης, ο Σαρίφ ξεκίνησε την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή του από την πόλη Χανγκζού, στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ. Η επίσκεψη ακολούθησε το ταξίδι του Μουνίρ στην Τεχεράνη, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί στενά με το Πακιστάν ώστε να συμβάλει «θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή». Τον Απρίλιο, η Κίνα φιλοξένησε τις μοναδικές απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι, ο Μουνίρ είχε κεντρικό ρόλο σε εκείνες τις συνομιλίες, υποδεχόμενος τις δύο αντιπροσωπείες και διατηρώντας θερμές σχέσεις με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «υπερβολικές απαιτήσεις