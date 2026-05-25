Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 73χρονου από το Βελβεντό, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες, 24 Μαΐου. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο βρέθηκε βυθισμένο στη λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο Δήμος είχε απευθύνει έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνισή του, ωστόσο ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τυχαία από διερχόμενο πολίτη κοντά στη λίμνη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο 73χρονος να κατέληξε στη λίμνη μόνος του με το όχημά του, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλα σενάρια, όπως ατύχημα ή παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στη Λάρισα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα από πολίτη που παρατήρησε το όχημα μέσα στη λίμνη. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, περίπου 4 χιλιόμετρα έξω από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα «Λάφιστα», όπου εντοπίστηκε η σορός του 73χρονου μέσα στο αυτοκίνητο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.