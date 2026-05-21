Νέο περιστατικό με αρκούδα σημειώθηκε στην Κοζάνη, όταν ζώο επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο που βρισκόταν σε εργασίες κοντά στη μονάδα του.

Το συμβάν συνέβη χθες (20/5) έξω από την κτηνοτροφική εγκατάσταση του άνδρα. Χάρη στην ψυχραιμία του, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να απομακρύνει την αρκούδα χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, χωρίς να τραυματιστεί ο ίδιος ή να σημειωθεί απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης. Όπως ανέφερε ο έμπειρος κτηνοτρόφος, η αρκούδα φαινόταν αιφνιδιασμένη και η αντίδρασή της ήταν σπασμωδική.