Μία Μαύρη ασιατική αρκούδα επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της κατά τη διάρκεια παράστασης στο Hangzhou Safari Park, στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear’s food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη όταν το ζώο εντόπισε φαγητό μέσα στην τσάντα του εργαζομένου και κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος του.

Του έσκισε τα ρούχα

Η αρκούδα όρμησε στον εκπαιδευτή, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ του δάγκωσε το χέρι και του έσκισε τα ρούχα. Ο άνδρας έπεσε στο πάτωμα, ενώ άλλα μέλη του προσωπικού έσπευσαν να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα για να απομακρύνουν το ζώο.

Σε δήλωσή του μετά το περιστατικό, ο εργαζόμενος εξήγησε: «την αρκούδα την έλκυε φυσικά πολύ το φαγητό. Η τσάντα περιείχε τα αγαπημένα της καρότα και μήλα».

Ευτυχώς, ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν, ενώ το πάρκο φέρεται να επανεξετάζει τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των παραστάσεων με ζώα.