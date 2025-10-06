Βίντεο που καταγράφουν μια αρκούδα να επιτίθεται στα μελίσσια του κατέγραψε μελισσοκόμος στο χωριό Αργύρια του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα.

Η αρκούδα με άψογη τεχνική αποσπά την τροφή της από το κουτί και με γρήγορες κινήσεις εξαφανίζεται στο δάσος.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη επίθεση που καταγράφεται σε κυψέλες στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην Ευρυτανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους παραγωγούς. Επιπλέον ίχνη από το μεγάλο αυτό ζώο έχουν βρεθεί και πλησίον ποιμνιοστασίων με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν φόβους και για τα ζώα τους.