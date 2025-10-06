Ένας Ισπανός τουρίστας τραυματίστηκε ύστερα από επίθεση αρκούδας σε τουριστικό χωριό της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τοπικές αρχές, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων από παρόμοια περιστατικά.

Ο 44χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση την Κυριακή, ενώ περπατούσε προς στάση λεωφορείου στη Σιράκαβα-γκο, στην κεντρική Ιαπωνία. Το χωριό αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστό για τα παραδοσιακά σπίτια του με αχυροσκεπές, όπως δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος Καζουνάρι Τακασίμα.

Ο τουρίστας υπέστη «γδάρσιμο στο δεξί του χέρι» και κατευθύνθηκε στο κοντινό Γραφείο Τουρισμού για βοήθεια, ανέφερε ο Τακασίμα, προσθέτοντας ότι έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα.

Το ζώο, ύψους περίπου ενός μέτρου, εκτιμάται ότι ήταν νεαρή μαύρη αρκούδα. Μετά το περιστατικό, οι αρχές του χωριού έκλεισαν τα μονοπάτια της περιοχής, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε περιπολίες. Οι δημοτικές αρχές συνέστησαν στους επισκέπτες «να μην βγάζουν φωτογραφίες σε απαγορευμένες ζώνες».

Αυξημένες επιθέσεις από αρκούδες στην Ιαπωνία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε ξεχωριστά περιστατικά που αποδίδονται επίσης σε αρκούδες. Μια γυναίκα που μάζευε μανιτάρια βρέθηκε νεκρή στον νομό Μιγιάγκι, ενώ ένας 78χρονος άνδρας σκοτώθηκε στον νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των αρκούδων που εμφανίζονται σε όλο το αρχιπέλαγος έχει αυξηθεί, ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές. Το φαινόμενο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του πληθυσμού της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο, η ιαπωνική κυβέρνηση χαλάρωσε τους κανονισμούς για τα πυροβόλα όπλα στις αστικές ζώνες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των επιθέσεων από αρκούδες.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2025, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 64 έχουν τραυματιστεί από επιθέσεις αρκούδων σε όλη τη χώρα. Το 2024 είχαν καταγραφεί 219 περιστατικά, εκ των οποίων έξι ήταν θανατηφόρα.