Σύγκρουση δύο τραμ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ανόβερο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δώδεκα άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα οφείλεται πιθανότατα σε βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι δέχθηκαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες. Τα θύματα, ηλικίας από 15 έως 87 ετών, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα από τα τραμ κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως στη στάση “Allerweg”, επιτρέποντας στους επιβάτες να αποβιβαστούν χωρίς να τραυματιστούν. Περίπου 20 άτομα παρέμειναν στο δεύτερο τραμ, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε γειτονική διασταύρωση.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια στους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες. Ο δημόσιος φορέας συγκοινωνιών Üstra προχώρησε στη δρομολόγηση λεωφορείων αντικατάστασης για τις επηρεασμένες γραμμές.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Οι γραμμές επαναλειτούργησαν γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ τα δρομολόγια των τραμ επέστρεψαν στην κανονική τους ροή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Üstra. Σύμφωνα με τον φορέα, τα δύο τραμ επρόκειτο να διασταυρωθούν στο σημείο όπου συνέβη η σύγκρουση.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν το μεσημέρι, όταν βλάβη στις αλλαγές τροχιάς προκάλεσε την εκτροπή ενός τραμ που κατευθυνόταν προς τον σταθμό Waterloo. Το όχημα συγκρούστηκε με το πίσω βαγόνι του άλλου τραμ, με αποτέλεσμα και τα δύο να εκτραπούν από τις ράγες.

Οι ζημιές και η έρευνα

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η σύγκρουση εκτόξευσε ένα από τα βαγόνια πάνω στη διπλανή πλατφόρμα, προκαλώντας μερική κατάρρευσή της. Αρκετές τσιμεντένιες πλάκες σηκώθηκαν από το έδαφος, ενώ σπασμένα τζάμια και ίχνη φρεναρίσματος ήταν ορατά στο σημείο.

Για την απομάκρυνση των τραμ χρησιμοποιήθηκε βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό. Ένα από τα οχήματα κατάφερε να επιστρέψει στο αμαξοστάσιο με δική του ισχύ, ενώ το δεύτερο χρειάστηκε ρυμούλκηση.

Η αστυνομία υπολογίζει ότι το ύψος των ζημιών φτάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.