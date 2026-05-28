Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης προκαλεί έντονη ανησυχία, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να αναλύει τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και τις αιτίες που το προκαλούν.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζει το φαινόμενο «σπάνιο» και εξηγεί ότι η θερμή μεταφορά από τη Βόρεια Αφρική, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ηλιοφάνεια, οδήγησαν στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται. Παράλληλα, επισημαίνει τις διαφορές με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας δεν βιώνει τις ίδιες συνθήκες.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος εξηγεί επίσης τι είναι ο θερμικός θόλος και πώς λειτουργεί, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ατμοσφαιρική κατάσταση κατά την οποία μια εκτεταμένη περιοχή υψηλών πιέσεων και υψηλών γεωδυναμικών υψών εγκαθίσταται πάνω από μια περιοχή και λειτουργεί σαν “καπάκι”. Ο αέρας κατέρχεται από τα ανώτερα στρώματα προς τα χαμηλότερα, συμπιέζεται και θερμαίνεται. Στην περίπτωση της Βορειοδυτικής Ευρώπης, η ατμόσφαιρα “κλείδωσε” κάτω από μια ισχυρή αντικυκλωνική ράχη στα 500 hPa, δηλαδή περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα. Αυτή η διάταξη ευνοεί καθοδικές κινήσεις, περιορισμένη νέφωση και έντονη ηλιοφάνεια. Όταν ο αέρας κατέρχεται, αυξάνεται η πίεση που δέχεται, συμπιέζεται και θερμαίνεται αδιαβατικά. Έτσι, η όλη κυκλοφορία ενισχύει τη θέρμανση. Με πιο απλά λόγια, η ατμόσφαιρα λειτουργούσε σαν καπάκι σε κατσαρόλα. Η θερμότητα δεν ανανεωνόταν εύκολα, η νέφωση ήταν περιορισμένη και η επιφάνεια θερμαινόταν συνεχώς».

Την ίδια ώρα, στη Βρετανία επικρατεί ένα είδος «lockdown» λόγω καύσωνα, καθώς οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, γεγονός που προκαλεί σημαντικά προβλήματα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Το επεισόδιο καύσωνα στη Βορειοδυτική Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και το θερμότερο κλιματικό υπόβαθρο μπορούν να συνεργαστούν και να οδηγήσουν σε ιστορικά ρεκόρ. Η ισχυρή αντικυκλωνική ράχη στα 500 hPa, η θερμή μεταφορά στα 850 hPa από τη Βόρεια Αφρική και η παρατεταμένη ηλιοφάνεια δημιούργησαν έναν μηχανισμό συσσώρευσης θερμότητας πάνω από τη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι πιο ήπια και διαφορετική. Η χώρα μας δεν φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο ενός ανάλογου θερμικού θόλου. Βρίσκεται περισσότερο στην περιφέρεια της θερμής ζώνης και αναμένεται να περάσει σταδιακά σε πιο ζεστή περίοδο, ιδίως μετά τις αρχές Ιουνίου. Αυτό απαιτεί παρακολούθηση, αλλά όχι υπερβολή.

Αξίζει να αφιερώσετε 9 λεπτά από τον χρόνο σας για να διαβάσετε το άρθρο και να ενημερωθείτε υπεύθυνα.