Μεταναστευτικές ροές που θυμίζουν το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκαν μέσα σε μία μόνο ημέρα στην Κρήτη.

Από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 9:00 το βράδυ της Πέμπτης έφτασαν στο νησί συνολικά 611 μετανάστες με λέμβους, σύμφωνα με στοιχεία των αρχών. Οι αφίξεις αυτές αφορούν 13 διαφορετικά περιστατικά, από την Ιεράπετρα έως τη Γαύδο. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος με περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη, καθώς και της Frontex, που συνδράμει με εναέρια και πλωτά μέσα.

Σημαντικό ρόλο είχαν και παραπλέοντα πλοία που εντόπισαν και διέσωσαν πρόσφυγες και μετανάστες. Λίγο μετά τις 20.00, πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης περισυνέλεξε 142 άτομα από τρεις λέμβους, σε απόσταση 53 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, μεταφέροντάς τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στο νότιο Ρέθυμνο.

Το τελευταίο περιστατικό έως αυτή την ώρα αφορά 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν από πλοίο 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται από σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Ο έντονος προβληματισμός στις τοπικές αρχές και στο Λιμενικό είναι εμφανής, καθώς οι αφίξεις αυξάνονται σταθερά, παρότι το καλοκαίρι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η Κρήτη και η Γαύδος φαίνεται πως έχουν πλέον μετατραπεί σε βασικές πύλες εισόδου μεταναστών από την Αφρική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη συνέχεια.