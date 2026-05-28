Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026) σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα στην οδό Βόλου, στο ύψος της Express Service, στη Λάρισα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η γέφυρα ξεκόλλησε, ενώ το βαρύ όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε μαντρότοιχο επιχείρησης, παρασύροντας σταθμευμένα ΙΧ που βρίσκονταν στη μάντρα αυτοκινήτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε σοβαρά τραυματισμένο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί η καρότσα του φορτηγού προσέκρουσε στη γέφυρα, αν και την ώρα εκείνη στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.