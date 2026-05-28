Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις ευχές της στον «φίλο» της, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή τα γενέθλιά του. Η ανάρτηση της Αμερικανίδας πρέσβη έγινε στην πλατφόρμα «Χ» και συνοδεύεται από φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Χρόνια πολλά στο φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», σημειώνει η Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της, εκφράζοντας δημόσια τη φιλία και την εκτίμησή της προς τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε συνέχεια του μηνύματός της, η πρέσβης υπογραμμίζει ότι «ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος “Πρώτα η Αμερική”, αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό — ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ολοκληρώνει την ανάρτησή της λέγοντας: «Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα!».