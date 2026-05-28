Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να προχωρήσει στην κατάληψη του 70% της Λωρίδας της Γάζας, όπως δήλωσε την Πέμπτη σε δημόσια εκδήλωση.

Επέκταση του ελέγχου στη Γάζα

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε πλήρη έλεγχο του 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας… και η οδηγία μου είναι να φτάσουμε… στο 70%», ανέφερε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Channel 12.

Όταν ένας παρευρισκόμενος πρότεινε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να καταλάβει «το 100%» της Γάζας, ο πρωθυπουργός απάντησε πως «προχωράμε σταδιακά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αποτελέσει μελλοντικό στόχο. «Πρώτα το 70%», πρόσθεσε, «θα ξεκινήσουμε με αυτό».

Υφιστάμενος έλεγχος και νέα απαγορευμένη ζώνη

Ο Νετανιάχου είχε παραδεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ ήδη ελέγχει το 60% της Λωρίδας της Γάζας, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που αρχικά προβλεπόταν να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με χάρτες που δημοσιοποίησε το Ισραήλ τον Μάρτιο, δημιουργήθηκε νέα απαγορευμένη ζώνη πέρα από το 53% της Γάζας, που τελούσε υπό ισραηλινό έλεγχο μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, την οποία είχαν μεσολαβήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Περιοχές υπό αποκλεισμό

Η νέα ζώνη, σημειωμένη στους χάρτες με πορτοκαλί γραμμή, αντιστοιχεί περίπου σε επιπλέον 11% της επικράτειας της Γάζας, πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» που οριοθετεί τις περιοχές υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο μετά την εκεχειρία.

Συνολικά, οι περιοχές αυτές αποκλείουν σχεδόν τα δύο τρίτα της επικράτειας της Γάζας, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις.