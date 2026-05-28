Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή Δημοτικού Σχολείου, το παιδί του δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα (25/5), υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ο πατέρας του ανήλικου κατήγγειλε τα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως το παιδί του στοχοποιήθηκε και υπέστη βίαιη επίθεση χωρίς να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση από το σχολικό περιβάλλον.

Η κατάσταση του μαθητή κρίθηκε αρκετά σοβαρή, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ωστόσο οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και σε αστυνομικό επίπεδο, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα ενός από τα παιδιά που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών, οι δύο εκπαιδευτικοί και η μητέρα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από την πλευρά των υπευθύνων του σχολείου.