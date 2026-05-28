Ένα εκτεταμένο κύκλωμα απατών είχε στήσει ένας 27χρονος από το Παγκράτι, ο οποίος παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας και «οργάνωνε» προσλήψεις και ενοικιάσεις διαμερισμάτων, εξαπατώντας δεκάδες πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Μάρτιο του 2024 ο κατηγορούμενος προσποιούνταν ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και τη ναυτιλία. Ανέβαζε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες, προσελκύοντας υποψήφιους εργαζόμενους με τους οποίους συναντιόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Κατά τις συναντήσεις, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, ζητούσε από τα θύματα προσωπικά έγγραφα και στοιχεία, όπως δελτία ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα και τραπεζικούς κωδικούς. Με αυτά τα δεδομένα αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές ή εξέδιδε τραπεζικές κάρτες στο όνομά τους.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω γνωστών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Έπειτα ανάρτουσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων ακινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προγραμματίζοντας συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, αποσπούσε προκαταβολές μισθωμάτων με το πρόσχημα της «δέσμευσης» της συμφωνίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές.

Απέσπασε πάνω από 22.000 ευρώ μέσα σε δύο ημέρες

Η δράση του χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη θρασύτητα. Σε μία μόνο περίπτωση, κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι, μέσα σε δύο ημέρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας συνολικά πάνω από 22.000 ευρώ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι σε 94 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιαστεί, ο 27χρονος απέσπασε συνολικά 85.169 ευρώ από τα θύματά του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 12 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Ζωγράφου, ύστερα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 27χρονος φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και να επιχείρησε να διαφύγει, απωθώντας τους αστυνομικούς. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.