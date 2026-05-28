Με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς να ευχηθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες που παίρνουν το «βάπτισμα του πυρός» στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που ξεκινούν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Με μια ανάρτηση που έχει γίνει viral, o… έφηβος Νίκος Χαρδαλιάς επιστρέφει με μια φωτογραφία του από σχολική αίθουσα πίσω στα ‘80s, για να δώσει στα παιδιά του σήμερα τις πιο θερμές ευχές του, με την καρδιά και τη ματιά του παιδιού που πέρασε κάποτε από την ίδια θέση.

Μάλιστα, η ανάρτηση του Περιφερειάρχη υπενθυμίζει αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν τα παιδιά στην πρώτη «μάχη» που δίνουν λίγο πριν από την ενηλικίωση: «Δεν τα αγαπάμε για τους βαθμούς και τι επιδόσεις τους, αλλά για αυτό που είναι, αυτό που κάνει καθημερινά τον κόσμο μας πιο όμορφο και χαρούμενο».

Έτσι, πίσω από την «αφάνα», το κουμπωμένο φλάι τζάκετ και το πονηρό χαμόγελο του 18χρονου Νίκου, κρύβεται το παιδί που δεν έχει – και δεν πρέπει – ποτέ να σταματήσει να ονειρεύεται. «Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας! Να θυμάστε κάτι σημαντικό: Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας.», γράφει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης στην ανάρτησή του.