Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Ηράκλεια, όπου ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για ρευματοκλοπή κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ όπως έγινε γνωστό αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε δεκαπέντε ημέρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, καθώς οι αρχές αναγνώρισαν τον πόνο της από την απώλεια του γιου της.

Αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, η 43χρονη δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Τα βλέπουμε πολύ δύσκολα και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια. Μας ρώτησε η ανακρίτρια και είπα ότι το έχει κάνει ο άντρας μου αυτό με το καλώδιο, δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας».

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης, Γιάννης Γιάντσιος, εξήγησε ότι η κατηγορία αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημμεληματικού χαρακτήρα. Όπως σημείωσε, «στην ουσία δεν υπάρχει δόλος, διαφορετικά η δίωξη θα ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα». Μετά τις εξηγήσεις της κατηγορούμενης στον ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό τους παραπάνω όρους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο δεκάχρονος έπαιζε κοντά στον οικισμό Ρομά όπου ζούσε με την οικογένειά του. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η νεκροψία-νεκροτομή αποκάλυψε ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι το ρεύμα προερχόταν από παράνομη παροχή. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τη μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο όσο και τη 43χρονη γειτόνισσα, η οποία φέρεται να είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδια μέσα από το νερό.