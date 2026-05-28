Συνολικά 130.412 αιτήσεις υποβλήθηκαν από υποψήφιους για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. Η πρώτη αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση. Ενώ η δεύτερη αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, για την 1ΓΕ/2026 υποβλήθηκαν 36.192 αιτήσεις ΠΕ και για τη 2ΓΕ/2026 94.220 αιτήσεις ΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΑΣΕΠ, στην πρώτη προκήρυξη το 51,5% των αιτήσεων υπεβλήθησαν από υποψήφιους εκπαιδευτικούς έως 30 ετών κι ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 31 – 40 ετών (37,5%). Οι αιτήσεις των δασκάλων έφτασαν τις 17.107 και των νηπιαγωγών 16.879.

Αντίστοιχα, για την προκήρυξη 2ΓΕ/2026, το 39,5% των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση ήταν μεταξύ 31 και 40 ετών και ακολούθησαν εκείνοι που είναι από 41 – 50 ετών. Οι πρώτες ειδικότητες στη λίστα είναι αυτές των φιλόλογων (28.643 αιτήσεις), των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής (8.601 αιτήσεις), των μαθηματικών (7.019 αιτήσεις) και των εκπαιδευτικών οικονομίας (6.095 αιτήσεις).