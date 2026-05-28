Εξι ανώτατοι δικαστές της Κίνας βρέθηκαν στο Εφετείο της Αθήνας . Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας έγιναν δεκτοί από τη προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας Σοφία Λιγνού και το μέλος της διοίκησης του Δικαστηρίου Κώστα Σαργιώτη, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα ,αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος από την εισαγγελέα εφετών Ολυμπία Κλειτσάκη και τον εφέτη Αλκιβιάδη Φερεσίδη.

Τα μέλη της διοίκησης του Εφετείου και οι εισηγητές απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι τους από την Κίνα επεξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και εκείνοι με τη σειρά τους απάντησαν σε αντίστοιχες ρωτήσεις των Ελλήνων δικαστών .

Λίγο αργότερα μάλιστα η αντιπροσωπεία των Κινέζων δικαστών βρέθηκε στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, όπου παρακολούθησαν με τη βοήθεια διερμηνέων μία ποινική δίκη που αφορούσε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Και από διαφορετική θέση από αυτή που έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στα δικαστήρια της πατρίδας τους, παρακολούθησαν από τα έδρανα ακροατηρίου και μία ποινική υπόθεση

Είχαν μάλιστα πολλές ερωτήσεις να θέσουν για να κατανοήσουν και τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών δικαστηρίων την ώρα μάλιστα που έβλεπαν τους Έλληνες συναδέλφους τους να δικάζουν μία πολύ σοβαρή υπόθεση.

Επόμενος σταθμός ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου ξεναγήθηκαν ενώ τις προηγούμενες ημέρες η αντιπροσωπεία των Κινέζων είχαν επισκεφθεί τη Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη και το Εφετείο Πειραιά .