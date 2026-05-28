Αυξημένες θερμοκρασίες καταγράφονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη. Aπό τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εισέλθει πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, αργά το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν κοντά στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Από το απόγευμα, όμως, η ψυχρότερη αέρια μάζα θα προκαλέσει έντονες θερμοκρασιακές διαφορές, δημιουργώντας συνθήκες για μπόρες και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς, επηρεάζοντας τη βορειοανατολική Ελλάδα, την κεντρική ηπειρωτική χώρα και περιοχές της Πελοποννήσου. Ο καιρός που ξεκινάει ήπιος, θα αλλάξει σημαντικά προς το απόγευμα, με καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, σήμερα Πέμπτη ο καιρός αρχικά θα είναι καλός στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα στα ορεινά και στη συνέχεια σε χαμηλότερα υψόμετρα, καθώς και σε παραθαλάσσιες ζώνες. Οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά από το απόγευμα, φτάνοντας σε ισχυρές εντάσεις. Ο κίνδυνος πυρκαγιών αυξάνεται, κυρίως σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, καθιστώντας το επόμενο 24ωρο ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Καιρός: Πού θα έχει ζέστη

Το πρωί οι θερμοκρασίες ήταν ήπιες, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα αναμένεται η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, στη δυτική ηπειρωτική χώρα τους 32-33, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 33 βαθμών. Από αύριο προβλέπεται πτώση στους 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η ημέρα ξεκινά με καλές συνθήκες, αλλά το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και πιθανές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν μέσα στη νύχτα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς σήμερα και να υποχωρεί στους 28-29 αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αρχικά ήπιος, όμως από το μεσημέρι θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα σύννεφα, πρώτα στα γύρω ορεινά και αργότερα σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού, ενώ ο βαρδάρης θα ενισχυθεί μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, με μικρή πτώση αύριο.

Η πρόγνση του καιρού μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Την Παρασκευή οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες. Ο άστατος καιρός θα μεταφερθεί στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ το απόγευμα η Πελοπόννησος θα δεχθεί μπόρες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί, με πιθανές απογευματινές μπόρες κυρίως κατά μήκος της Πίνδου. Ο βοριάς θα συνεχίσει να πνέει ισχυρός στις Κυκλάδες.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο περιορισμένα, με τοπικές βροχές στα βουνά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Πίνδου.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, νέα διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια θα προσεγγίσει τη χώρα, προκαλώντας επιδείνωση του καιρού το βράδυ στη βόρεια Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Η αστάθεια θα επεκταθεί νοτιότερα μέσα στην Τρίτη.