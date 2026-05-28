Τραγωδία σημειώθηκε στην Κένυα, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου στοίχισε τη ζωή σε 15 μαθήτριες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετές μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους. Η φωτιά, ωστόσο, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

16 students died following a dormitory fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil, Kenya. At least 74 others have been admitted to hospital with injuries. The Kenya Red Cross says the incident was reported at 3:30 a.m. local time on Thursday. More updates to follow. pic.twitter.com/ZYvgbe07G9 — BBC News Africa (@BBCAfrica) May 28, 2026

Ομάδες διασωστών συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια του κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Την πληροφορία μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον αρχηγό της αστυνομίας της περιφέρειας, Σάμιουελ Εντάνι.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση των μαθητριών από το κτίριο, σύμφωνα με τον Capital FM. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, πυρκαγιά σε οικοτροφείο δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στις σχολικές εγκαταστάσεις της χώρας.