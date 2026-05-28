Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Δοβρά της Βέροιας, με σκοπό τη σωτηρία πέντε μικρών αγριόχοιρων και της μητέρας τους, που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε στέρνα και αδυνατούσαν να απεγκλωβιστούν.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας Βέροιας Ιωάννης Πετράκης, με τη συνδρομή μελών του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου. Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, οργανώνοντας μια συντονισμένη δράση απεγκλωβισμού υπό απόλυτα ασφαλείς συνθήκες.

Με προσεκτικές κινήσεις και συνεργασία, η ομάδα κατάφερε να ανασύρει από τη στέρνα τόσο τα πέντε μικρά αγριογούρουνα όσο και τη μητέρα τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο πνιγμού ή εξάντλησης των ζώων.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα ζώα απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς να φέρουν τραυματισμούς, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της έγκαιρης κινητοποίησης και της συνεργασίας των εμπλεκομένων.