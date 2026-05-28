Το κλασικό φιλμ τρόμου «Dracula» (Δράκουλας) της Hammer Films επιστρέφει τον Οκτώβριο στις βρετανικές αίθουσες, σε μια επανέκδοση που υπόσχεται να αναβιώσει τον τρόμο του 1958. Η νέα προβολή θα περιλαμβάνει σκηνές που είχαν παραμείνει αθέατες για περισσότερα από εξήντα χρόνια, καθώς θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό.

Στην εμβληματική ταινία πρωταγωνιστούν ο Κρίστοφερ Λι (Christopher Lee) στον ρόλο του Κόμη Δράκουλα και ο Πίτερ Κάσινγκ (Peter Cushing) ως Doctor Van Helsing, συνθέτοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά δίδυμα του είδους.

Η πλήρως αποκατεστημένη έκδοση σε ανάλυση 4K ενσωματώνει σκηνές που είχαν προβληθεί μόνο στην Ιαπωνία κατά την αρχική κυκλοφορία του φιλμ. Το σπάνιο αυτό υλικό εντοπίστηκε πρόσφατα σε αποθήκη της Warner Bros και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ σε Βρετανία ή Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε είχε συμπεριληφθεί σε DVD, Blu-ray ή πλατφόρμες streaming.

Dracula: Οι χαμένες σκηνές βρέθηκαν σε αποθήκη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hammer Films, Τζον Γκορ (John Gore), χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως «την ανάκτηση ενός μέρους της ιστορίας του βρετανικού κινηματογράφου το οποίο το κοινό πίστευε ότι είχε χαθεί για πάντα».

Μιλώντας στο Deadline, εξήγησε πως οι σκηνές είχαν αφαιρεθεί, επειδή σε κάποιες προβολές θεατές λιποθυμούσαν όταν ο βρικόλακας του Λι επιτίθετο στα θύματά του με τους αιματοβαμμένους κυνόδοντές του. «Οι κυνόδοντες ήταν αυτοί που τους τρόμαζαν. Ο κόσμος ούρλιαζε, και αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ταινία επανακαθόρισε τον κινηματογράφο τρόμου, με αποκορύφωμα τη θρυλική σκηνή όπου ο Λι εμφανίζεται επιβλητικός στην κορυφή μιας σκοτεινής σκάλας δηλώνοντας: «Είμαι ο Δράκουλας».

«Σκεφτείτε κάθε Χάλογουιν που βλέπετε παντού αυτά τα ψεύτικα δόντια, αυτή είναι μία ιδέα της Hammer και του Κρίστοφερ Λι», σημείωσε ο Γκορ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική επιρροή της ταινίας στην ποπ κουλτούρα.

Ο παραγωγός έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να τιμήσει την κληρονομιά της Hammer Films στον χώρο του κινηματογραφικού τρόμου, μετά την ανάληψη του ελέγχου της ιστορικής εταιρείας παραγωγής το 2023.

«Η Warner Brothers έχει αυτή την τεράστια αποθήκη κοντά στο LAX [το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες] όπου βρίσκεται οτιδήποτε έχει διασωθεί από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Έχει περίπου 10 Batmobiles και ο Θεός ξέρει τι άλλο. Και εκεί βρήκαν και την εκδοχή του σκηνοθέτη από τον “Dracula” του 1958», πρόσθεσε ο Γκορ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ανακοίνωση της επανακυκλοφορίας έγινε στις 26 Μαΐου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Δράκουλα, ημερομηνία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Κάσινγκ, ενώ τα γενέθλια του Λι ήταν μόλις μία ημέρα αργότερα.