Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, για την οποία λένε ότι ήταν η πηγή των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων λίγες ώρες νωρίτερα. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μια βάση εκτόξευσης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

FOOTAGE: Iran launch a ballistic missile at Ali Al Salem Airbase in Kuwait. pic.twitter.com/BLmlsqCr5N — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 28, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει σε μια συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες του Ιράν να τον ξεπεράσει δεν θα λειτουργήσουν επειδή «δεν τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές». Ο Λευκός Οίκος απέρριψε ιρανικά δημοσιεύματα ότι ένα μνημόνιο κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση θα άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα το άνοιγμα του στενού.

Στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτίθεται σε στόχους της Χεζμπολάχ στην Τύρο, βόρεια της ζώνης που καταλαμβάνουν οι ισραηλινές δυνάμεις. Αναφέρθηκε επίσης μια θανατηφόρα πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στη Σιδώνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – Έπληξαν και βάση ελέγχου drones

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οδηγώντας σε αντίποινα της Τεχεράνης, που έβαλε στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση, σε αυτές που αποτελούν τις πιο σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσά τους αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου.

Τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, που κρίθηκε ότι «ήγειραν απειλή στα Στενά του Ορμούζ», καταστράφηκαν, είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι επλήγη «σταθμός ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» από όπου υπήρχε κίνδυνος να εξαπολυθεί «πέμπτο».

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός», υποστήριξε η πηγή αυτή.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, περί τη 01:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας- ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν ποια, όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις «με εχθρικούς πυραύλους και drones».

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/qvsBXZxokq — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 28, 2026

Ακόμη, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά προς την κατεύθυνση τεσσάρων πλοίων που αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB. Η πηγή αυτή, που επικαλέστηκε ιρανό αξιωματικό, δεν ξεκαθάρισε ούτε τους τύπους, ούτε τις εθνικότητες των πλοίων.

Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή, την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα και πλέον πολέμου, αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων με χιλιάδες νεκρούς, πάνω απ’ όλα στο Ιράν και στον Λίβανο.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός θεωρητικά σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, στην πόλη της Τύρου, στον νότο, μια ημέρα αφού διεμήνυσαν πως πλέον θεωρούν «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, από τα σύνορα ως τη νότια όχθη του ποταμού Ζαχράνι, κάπου 40 χιλιόμετρα από τη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος αποδεικνύονται δύσκολες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν de facto κλειδωμένα από το Ιράν, κάτι που ανέβασε ξανά τις τιμές του μαύρου χρυσού και κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέσεισε, για άλλη μια φορά, την απειλή να διατάξει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες.

.@POTUS on Iran: “They’re starting to give us the things that they have to give us — and if they do, that’s great, and if they won’t, then the man on my left is going to finish them off.” pic.twitter.com/MzouOlXy2E — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Το Ιράν, υποστήριξε, «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει, «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι οπωσδήποτε «θα είμαστε» στο τέλος. Ή «θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά», απείλησε, σύμφωνα με το βίντεο μέρους του υπουργικού συμβουλίου του που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αργού αναφοράς στις διεθνείς αγορές, κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια, αυτή του West Texas Intermediate (WTI) 1,75%, στα 90,23.

Στο Ιράν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε εν μέρει έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες. Οι συνδέσεις ωστόσο έχουν διαλείψεις, η πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κομμένη, πολλοί ιστότοποι αποκλεισμένοι και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων δύσκολα προσπελάσιμες.

Το Ιράν ανέφερε χθες πως όδευε να οριστικοποιήσει συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων με τις ΗΠΑ, με την προτεραιότητα να δίνεται στον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μιλώντας για «μύθευμα» της άλλης πλευράς. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρωτόκολλο υπό διαπραγμάτευση περιέχει ιδίως τη δέσμευση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας σε αντάλλαγμα για την αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης στο στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα.