Σύλληψη πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στη Βιρτζίνια, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων ράβδων χρυσού αξίας άνω των 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντέιβιντ Ρας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, είχε υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λάβει τις ράβδους χρυσού ως «επαγγελματικά έξοδα» κατά το τελευταίο έτος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κλοπή δημοσίου χρήματος.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Times, ο Ρας κατείχε μέχρι πρόσφατα ανώτερη θέση στην CIA. Συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση έως την ακρόασή του αυτή την εβδομάδα, ενώ ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες του FBI εντόπισαν επίσης περίπου 2 εκατ. δολάρια σε μετρητά, καθώς και 35 πολυτελή ρολόγια, πολλά εκ των οποίων Rolex.

Κατηγορίες για ψευδή στοιχεία και απάτη

Σύμφωνα με τα ίδια δικαστικά έγγραφα, ο Ρας διέθετε διαβάθμιση top secret και πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Κατηγορείται ακόμη ότι είχε ψευδώς δηλώσει στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση και τη στρατιωτική του υπηρεσία κατά την πρόσληψή του, ενώ φέρεται να είχε λάβει παράνομα στρατιωτική άδεια με αμοιβή χιλιάδων δολαρίων.

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης πως ο Ρας υπήρξε ανώτερο στέλεχος σε κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ με έδρα τη Βιρτζίνια. Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το FBI δήλωσε ότι συνέλαβε το άτομο στις 19 Μαΐου, έπειτα από παραπομπή της CIA.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026, ο Ρας υπέβαλε αρκετές αιτήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση «για την απόκτηση σημαντικής ποσότητας ξένου συναλλάγματος και δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ράβδους χρυσού για έξοδα που σχετίζονταν με την εργασία του», τα οποία και έλαβε στη συνέχεια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, η CIA «δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή σημαντικά ποσά ξένου συναλλάγματος», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε επίσης να εντοπίσει «οποιοδήποτε αρχείο που να αποδεικνύει ότι ο Ρας παρείχε πληροφορίες στον εργοδότη του σχετικά με τη διάθεση του συναλλάγματος ή των ράβδων χρυσού που έλαβε για επαγγελματικούς σκοπούς».

Στη συνέχεια, στις 18 Μαΐου, το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στην οικία του Ρας στη Βιρτζίνια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες του FBI κατάσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, κάθε μία από τις οποίες ζυγίζει περίπου ένα κιλό, όπως ανέφερε η υπηρεσία σε δικαστικά έγγραφα. Με βάση την τρέχουσα τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσαν.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο ο Ρας φύλασσε τις ράβδους χρυσού και τα μετρητά στην οικία του.

Πηγή: ΒΒC